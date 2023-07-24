شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروعات محاور الطرق و"سكن كل المصريين" بمدينة السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تطوير محور طلعت حرب، وشارع جمال عبدالناصر، ومشروع سكن كل المصريين، ومحطة معالجة الصرف الصحي، وعددا من المشروعات المتنوعة بمدينة السادات، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة السادات.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة الاهتمام بالمظهر الجمالى والنسق الحضارى للمدينة، والتشديد على دهان واجهات العمارات التى يتم تنفيذها بمعرفة المواطنين، والاهتمام بتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، كما شدد على ضرورة وضع جداول زمنية للمنشآت الصناعية لتصحيح أوضاعها، ومعالجة الصرف الصناعى الخاص بها طبقاً للمعايير القياسية، قبل خروجه من المصنع إلى الشبكة الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها لا تغلق أى منشآت صناعية، بل تؤكد على ضرورة مراعاة المصانع للمعايير المحددة لمعالجة الصرف الصناعى حفاظاً على الاستثمارات الضخمة التي يتم إنفاقها لتنفيذ محطات المعالجة.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، جولته بمدينة السادات، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة محور طلعت حرب، بطول 11 كم للاتجاهين، واستمع لشرح من رئيس جهاز مدينة السادات، والذي أوضح أن المحور يتوسط المناطق الصناعية والخدمية، ويعد محوراً هاماً بالمدينة، وتشمل أعمال التطوير توسعة وزيادة عرض الطريق من 9 : 13.5 متر لكل اتجاه، ورفع كفاءة وتطوير أعمدة الإنارة (ليد) بعدد 200 عامود، وتطوير وتجميل الميادين والتقاطعات، وزراعة الجزيرة الوسطي بنباتات الزينة، إضافة إلى تنفيذ ممشى ومسار دراجات بطول 500 متر، لتشجيع الشباب والمواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة، لمنع الزحام والحد من التلوث بالمدينة، واستخدام الدراجات كوسيلة بديلة للنقل، وفى إطار خطة الدولة لاستخدام الدراجات وممارسة الرياضة.

كما تفقد وزير الإسكان، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع جمال عبدالناصر، وتشمل توسعته بطول 7.8 كم للاتجاهين، وزيادة عرض الطريق من 7.5 : 9 م، فى كل اتجاه، وإضافة أماكن انتظار سيارات، بجانب أعمال رفع كفاءة ودهان العمارات القديمة لتحسين الرؤية البصرية، مع تجميل وتطوير التقاطعات.

وانتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لتفقد سير الأعمال بمشروع سكن كل المصريين "محور منخفض الدخل" بحى الفردوس، وتجول بموقع المشروع، وتفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها، حيث يتم إنشاء 2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا، وتنفيذ 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة، بمساحة 75 متراً.

واختتم وزير الإسكان، جولته بمدينة السادات، بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي، بطاقة 40 ألف م3/يوم، بنظام المعالجة الثنائية والثلاثية، حيث تفقد مكونات المحطة، والمعمل الخاص بها، واطمأن على التحليل الدورى للعينات، كما تابع منظومة "الإسكادا" للتحكم الإلكتروني فى تشغيل المحطة، موجهاً بضرورة الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا فى أعمال الزراعة طبقاً للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

وخلال جولته بمختلف المشروعات بمدينة السادات، حرص الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التقاط صور تذكارية مع العاملين بالمشروعات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، وتنفيذ مختلف الأعمال بكل دقة، وبأعلى جودة، من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين.