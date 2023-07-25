شكرا لقرائتكم خبر عن مصنوع سنة 1800 فى لندن.. قصة جرس كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر جرس كاتدرائية جميع القديسيين بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية من أقدم الأجراس في تاريخ مصر، حيث يقول المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفى، إن وزن الجرس يصل إلى قرابة طن ،حيث تم صناعته فى إنجلترا عام 1800، وجاء إلى القاهرة عام 1920 وتم نقله بالمركب إلى الكنيسة التى كانت متواجده حينها فى ميدان ماسبيرو.

وتابع المطران منير في تصريحات خاصة أنه تم افتتاح هذه الكنيسة سنة 1938 فى عهد الملك فؤاد الأول وتم نقلها لكاتدرائية جميع القديسيين فى الزمالك فى نفس العام.

وتابع أن هناك رنات مختلفة له منها رنة الجنازات حيث يتقنها خادم الكاتدرائية وهى عبارة عن رنتين ثم حالة انتظار لصدى الصوت ثم ضربها رنتين وحالة سكوت أيضا وهكذا، أما رنة القداسات العادية فتكون رنة عادية وبعدها مباشرة برنة أخرى وكذلك جرس دخول المطران فهى مثل رنة القداس العادية.