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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 25/7/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:29  ص

موعد صلاة الظهر 1:02 ص

موعد صلاة العصر 38: 4

موعد صلاة المغرب 7:55 م

موعد صلاة العشاء  9:23

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 1:06

موعد صلاة العصر 4:46

موعد صلاة المغرب 8:01 م

موعد صلاة العشاء 9:32 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:23

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد  صلاة العصر 4:35 م 

موعد صلاة المغرب 7:52 م

موعد صلاة العشاء 9:21  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:24

وقت صلاة الظهر 12:49 

موعد صلاة  العصر 4:21 م

وقت صلاة المغرب 7:39 م

وقت صلاة العشاء 9:03 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:39  ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 21: 4

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:01

 

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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