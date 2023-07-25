شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 25/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 1:02 ص
موعد صلاة العصر 38: 4
موعد صلاة المغرب 7:55 م
موعد صلاة العشاء 9:23
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 1:06
موعد صلاة العصر 4:46
موعد صلاة المغرب 8:01 م
موعد صلاة العشاء 9:32 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:23
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:52 م
موعد صلاة العشاء 9:21 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:24
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:21 م
وقت صلاة المغرب 7:39 م
وقت صلاة العشاء 9:03 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 21: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:01
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز