كيف يمكن التعامل مع الأعراض المرضية؟.. الصحة تجيب

أولا ارتفاع درجة الحرارة أو الصداع أو الآلام العضلية ينصح باستخدام مسكنات الباراسيتامول والابتعاد عن المسكنات التي لا تحتوي على الإسبريــن أو الإيبوبروفين (بعد استشارة الطبيب) بالإضافة لشـرب السوائل باستمرار، فضلا عن الراحة.

وفي حالة زيادة حدة الأعراض يتم التوجه إلى أقرب منشأة طبية لتلقي العلاج المناسب وعدم استعمال المضادات الحيوية بجميع أنواعها.



