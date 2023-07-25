شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن التعامل مع الأعراض المرضية؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات التعامل مع الأعراض المرضية حيث تمثلت هذة النصائح فى النقاط التالية .
أولا ارتفاع درجة الحرارة أو الصداع أو الآلام العضلية ينصح باستخدام مسكنات الباراسيتامول والابتعاد عن المسكنات التي لا تحتوي على الإسبريــن أو الإيبوبروفين (بعد استشارة الطبيب) بالإضافة لشـرب السوائل باستمرار، فضلا عن الراحة.
وفي حالة زيادة حدة الأعراض يتم التوجه إلى أقرب منشأة طبية لتلقي العلاج المناسب وعدم استعمال المضادات الحيوية بجميع أنواعها.
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