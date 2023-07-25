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ما أسباب فقدان الشهية؟​ هيئة الدواء المصرية توضح

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القاهرة - سامية سيد - وأوضحت هيئة الدواء المصرية بعض أسباب فقدان الشهية والتى تشمل أسباب مرضية مثل: بعض أمراض الكبد والكلى والقلب، بعض أمراض الجهاز الهضمي، كسل الغدة الدرقية، الإيدز، مرض السرطان. ​


وأشارت هيئة الدواء المصرية  هناك أثر جانبى لبعض الأدوية يحد من الشهية مثل (مشتقات الأفيون، بعض المضادات الحيوية، العلاج الكيماوي)​ بالإضافة لتناول أدوية بهدف إنقاص الوزن. ​

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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