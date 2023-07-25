شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب فقدان الشهية؟ هيئة الدواء المصرية توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وأوضحت هيئة الدواء المصرية بعض أسباب فقدان الشهية والتى تشمل أسباب مرضية مثل: بعض أمراض الكبد والكلى والقلب، بعض أمراض الجهاز الهضمي، كسل الغدة الدرقية، الإيدز، مرض السرطان.
وأشارت هيئة الدواء المصرية هناك أثر جانبى لبعض الأدوية يحد من الشهية مثل (مشتقات الأفيون، بعض المضادات الحيوية، العلاج الكيماوي) بالإضافة لتناول أدوية بهدف إنقاص الوزن.
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