شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التجاريين: توقعات بصرف دفعة من المعاشات منتصف سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حاتم قابيل، أمين مساعد النقابة العامة للتجاريين، إن مجلس النقابة يبذل جهودا لتوفير دفعة من المعاشات للأعضاء المستحقين، وأشار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه من المتوقع أن يتم صرف دفعة منتصف سبتمبر المقبل، مشيرا إلى وجود متأخرات على النقابة وصلت إلى نحو 5 سنوات.

وتواجه نقابة التجاريين، ثانى أكبر نقابة مهنية فى مصر، والتى تضم نحو مليون و200 ألف عضو أزمة فى صرف المعاشات منذ سنوات، حيث اشتكى أعضاء الجمعية العمومية من توقف صرفها رغم أن قيمتها لا تتعد الـ50 جنيه شهريا، إلا أن ضعف موارد النقابة نتيجة لاعتمادها بشكل كبير على الاشتراكات السنوية فقط، وعدم ملائمة قانون النقابة للوقت الحالى، والذى يعود إلى عام 1974 حال دون تمكن النقابة من استقرارها فى عمليات الصرف.

وكان قد أرسلت نقابة التجاريين، تعديلات لقانون النقابة لمجلسى الشيوخ والنواب، لإقرارها لدعم زيادة مواردها، إلا أنه لم يتم ذلك حتى الآن، وناشد مجلس النقابة المجلسين بسرعة النظر فى إقرار تلك التعديلات لتحسين مستوى خدماتها للأعضاء، بالإضافة إلى صرف المعاشات باستمرار لأصحاب المعاشات.