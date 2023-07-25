شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الكهرباء تعلن تراجع الأحمال المفصولة لـ2500 بدلا من 3000 ميجاوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء كتب: محمد الأحمدى الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:04 ص سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. اضف تعليقاً انسخ الرابط Short URL Copy Trending Plus الخليج 365 Trending لا توجد تعليقات على الخبر الأكثر قراءة

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