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أخبار 24 ساعة.. الكهرباء تعلن تراجع الأحمال المفصولة لـ2500 بدلا من 3000 ميجاوات

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الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء القاهرة - سامية سيد - الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب: محمد الأحمدى

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:04 ص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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