شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 23 رحلة سياحية من بولندا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 23 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 128 رحلة طيران من المقرر أن يستقبلها من السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.

وتبين من كشوف الرحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 23 رحلة بينهم 3 رحلات من التشيك و9 رحلات من بولندا ورحلتين من إيطاليا و3 رحلات من ألمانيا ورحلة من هولندا ورحلة من بلجيكا وأخرى من لكسمبورج ورحلة من سويسرا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من أول الأسبوع السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 128 رحلة طيران، حيث تبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والإيطالية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع.

كما تبين أن الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوربية وأغلبها تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وسويسرا وسلوفاكيا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية.