شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل التعرف على نتيجة التنسيق والترشيح للكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا فى دليل طلاب الثانوية العامة للتعامل مع موقع التنسيق ، أنه من بين الأخطاء الشائعة وجود توجه الطالب إلى مكاتب التنسيق الرئيسية للتعرف على نتيجة التنسيق وترشيح لي الكليات والمعاهد.

وقال مكتب التنسيق ، يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة الكلية المرشح لها ويمكن انه طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق و الانتهاء من مرحلة التحويلات حيث تصبح بطاقة الترشيح نهائية.

وكان وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.



كيفية التعرف على نتيجة التنسيق والترشيح للكليات والمعاهد

وأضاف أن الدليل الحالي يرصد أبرز الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني التي يقع فيها طلاب الثانوية العامة، ويتناول الدليل الإرشادي كيفية تصويب هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.