شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية إصدار تصريح لمحل فى الجيزة.. اعرف الخطوات ومكان التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالأحياء والمدن تلقي طلبات تراخيص المحال وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك في ضوء تقنين وضع أنشطة المحال ومنع أي تجاوزات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات إصدار تراخيص المحال العامة في محافظة الجيزة، وذلك في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة.

2- يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.

3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة.

4- إخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

5- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.

6- يجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرفية في المناسبات والأعياد.

7- وفى حالة عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.

8- يجب أن يتضمن الترخيص على جميع البيانات المتعلقة بالمحل، وتشمل:

- نوع النشاط.

- اسم المرخص له والمدير المسؤول.

- تحديد المساحة المرخص بها.

- تحديد مواعيد مزاولة النشاط.