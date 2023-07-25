شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. تقديم 11.2 مليون خدمة طبية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حملة 100 يوم صحة
كتب: محمد الأحمدىالإثنين، 24 يوليو 2023 05:00 م
شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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