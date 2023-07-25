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حصاد الوزارات.. تقديم 11.2 مليون خدمة طبية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

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حملة 100 يوم صحة القاهرة - سامية سيد - حملة 100 يوم صحة

كتب: محمد الأحمدى

الإثنين، 24 يوليو 2023 05:00 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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