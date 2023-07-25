شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعي الموز خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعى نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموز مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين في الآتي:

1- يبدأ التزهير في هذه الشهر وهو أنسب فترات التزهير حيث يعطي سباطة كبيرة.

2- قطع الثلث السفلي للشمراخ الزهري عند ظهور أول كف.

3- الانتهاء من انتخاب الخلفات في الوجه البحري والبدء في انتخاب الخلفات التي ستثمر في العام التالي بالوجه القبلي ازالة أي بزوز جديدة تظهر على النبات.

تسميد محصول الموز خلال يوليو ا- الأشجار المنزرعة في أراضي الوادي

1– اضافة الدفعة الثانية من سماد البوتاسيوم بمعدل 500 جم / نبات.

2– الاهتمام بإضافة الأسمدة النيتروجينية مرتين في الشهر بالمعدلات السابقة.

3– رش المزرعة سماد ورقي عند ظهور أعراض نقص العناصر الصغرى علي النباتات حيث يتم الرش بمخلوط من العناصر الصغرى واليوريا مكون من 200 جم حديد مخلبي + 100 جم زنك مخلبي + 100 جم منجنيز مخلبي + 500 جم يوريا / 600 لتر ماء.

الأشجار المنزرعة في الأراضي الرملية

1– إضافة 8 كجم نترات نشادر / ف + 10 كجم سلفات بوتاسيوم / ف خمس مرات أسبوعيا.

2– إضافة سلفات الماغنسيوم ومخلوط العناصر الصغرى بنفس المعدلات.

3– اضافة حامض الفوسفوريك كما سبق.

ري محصول الموز خلال شهر يوليو

4– احتياجات الفدان من مياه الري 40-50 م3 / يوم. برنامج مكافحة آفات فحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد واستمرار الرش ضد المن.