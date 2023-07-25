شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع آخر أكثر سخونة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى السبت المقبل 29 يوليو 2023 كما يلى:
الثلاثاء 25 يوليو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة
الأربعاء 26 يوليو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة
السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة
شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة
الخميس 27 يوليو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 45 درجة
شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة
الجمعة 28 يوليو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة
شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة
السبت 29 يوليو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة
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