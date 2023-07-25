شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع آخر أكثر سخونة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 29 يوليو 2023 ويستمر الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى السبت المقبل 29 يوليو 2023 كما يلى:

الثلاثاء 25 يوليو

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

الأربعاء 26 يوليو

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

الخميس 27 يوليو

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 45 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

الجمعة 28 يوليو

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

السبت 29 يوليو

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة