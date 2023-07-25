شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار. وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار.

الاستطلاع

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