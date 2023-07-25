شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اختيار أوائل الثانوية العامة وفق ضوابط كل عام والقائمة تمتد لـ 40 طالبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تحديد واختيار أوائل الثانوية العامة 2023، وفق ضوابط كل عام ولا يوجد تغيير فى قواعد تحديد أوائل الثانوية العامة، كالتالى:

ـ أن يكون طالب الثانوية العامة مصري الجنسية، وأن يكون الطالب حضر العام الدراسى وليس منازل، وأن لا يكون قد سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني.

ـ يتم اختيار وترتيب أوائل الثانوية العامة 2023، وفقًا للدرجة الأعلي.

ـ يتم إعداد قائمة بترتيب أسماء الأوائل، مع مراعاة أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، والمدارس الخاصة، والدمج، ومدارس المكفوفين والمتفوقين.

ـ يتم مراجعة أوراق الطلاب الذين تم ترتيبهم كأوائل ثانوية عامة من قبل مستشار كل مادة، وتفحص لجنة عليا أوراقهم، ثم عمل تقرير باسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الذين تم اختيارهم.

ـ تطلب الوزارة أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة، ثم يتم عمل تقرير بأسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع المرتفعة الحاصلين عليها.