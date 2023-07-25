شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اختيار أوائل الثانوية العامة وفق ضوابط كل عام والقائمة تمتد لـ 40 طالبا والان مع تفاصيل الخبر
ـ أن يكون طالب الثانوية العامة مصري الجنسية، وأن يكون الطالب حضر العام الدراسى وليس منازل، وأن لا يكون قد سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني.
ـ يتم اختيار وترتيب أوائل الثانوية العامة 2023، وفقًا للدرجة الأعلي.
ـ يتم إعداد قائمة بترتيب أسماء الأوائل، مع مراعاة أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، والمدارس الخاصة، والدمج، ومدارس المكفوفين والمتفوقين.
ـ يتم مراجعة أوراق الطلاب الذين تم ترتيبهم كأوائل ثانوية عامة من قبل مستشار كل مادة، وتفحص لجنة عليا أوراقهم، ثم عمل تقرير باسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الذين تم اختيارهم.
ـ تطلب الوزارة أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة، ثم يتم عمل تقرير بأسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع المرتفعة الحاصلين عليها.
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