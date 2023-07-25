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خفض استهلاك الكهرباء فى شركتك وقلل الضغط على الشبكة × 6 خطوات

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه من خلال مبادرة "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" ، بعض الخطوات التى تساعد أصحاب المكاتب والشركات الخاصة  لترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وهى كالاتى :

1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف (سواء بارد أو ساخن ).

2- اعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.

3- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.

4- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.

5- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا امكن.

6- عند مغادرة المكتب قم بفصل الاجهزة ( الكمبيوتر - طابعات _ ماكينات تصوير ...الخ.)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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