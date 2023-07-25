شكرا لقرائتكم خبر عن خفض استهلاك الكهرباء فى شركتك وقلل الضغط على الشبكة × 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه من خلال مبادرة "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" ، بعض الخطوات التى تساعد أصحاب المكاتب والشركات الخاصة لترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وهى كالاتى : 1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف (سواء بارد أو ساخن ). 2- اعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب. 3- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة. 4- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج. 5- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا امكن. 6- عند مغادرة المكتب قم بفصل الاجهزة ( الكمبيوتر - طابعات _ ماكينات تصوير ...الخ.)

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