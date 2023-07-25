شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد شائعة فرض رسوم 10 قروش على متلقى المكالمات بعد عامين من تكذيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجددت شائعة فرض رسوم 10 قروش على متلقى المكالمات بعد عامين من تكذيبها، حيث تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة لخبر كاذب قديم منسوبة إلى موقع ”الخليج 365” تزعم صدور قرار بفرض رسوم على متلقى المكاملة التليفونية بمقدار عشرة قروش لكل دقيقة بدءا من الشهر القادم، بعنوان (وزير الاتصالات: فرض رسوم على متلقى المكالمة بمقدار عشرة قروش لكل دقيقة بدءا من الشهر القادم).

وكان قد تم ترويج هذه الشائعة يوم الأحد، 19 سبتمبر 2021 بنفس الصورة المفبركة وبنفس العنوان الكاذب، وتداولها بعض رواد التواصل الاجتماعى وقتها، وها هى نفس الشائعة تتكرر بعد عامين ويتداول بعض الرواد على مواقع التواصل نفس الصورة المفبركة ونشرها وتشييرها من جديد على أنها تصريح جديد لوزير الاتصالات.

وكما نفت مؤسسة الخليج 365 2021 هذا الخبر المفبرك بالصورة المفبركة منذ عامين، تُجدد اليوم 25 يوليو 2023، نفي ما نسب إليها من نشر هذا الخبر المفبرك، وتؤكد ”الخليج 365” اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يستغل اسمها في الترويج لأخبار كاذبة ومفبركة.