شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الآثار الإسلامية وآثار عصر أسرة محمد على بقصر الزعفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر قصر الزعفران بجامعة عين شمس، تحفة معمارية متكاملة الأوجه ونابضة بالجمال الفني، شاهدًا على زمانه وعلى ما مَرَّ به من أحداث تاريخية، شاهدًا على مراحل مهمة في تاريخ مصر استقبلت تقلبات السياسة والمجتمع ومراحل من العلم والفن هذا القصر الذي يمر حاليا بفترة مهمة من تاريخه والمتمثلة في أعمال ترميمه وبذل الجهد في استعادة رونقه وجماله، وكم وقفتُ أمامه مَزهُوًا به وكنت دائمًا شعوفًا بمعرفة تاريخه وأصله والأحداث التي مر بها، وما دار بين جنباته من حياة وسياسة وعلوم زاد الشغف بل الهم بالمعرفة، ومن هنا حرصت جامعة عين شمس أن يكون لها متحفا مقره بدروم هذا القصر .

المتحف يضم مجموعات متنوعة من القطع الأسرية المختلفة فى تاريخها ، ونتسعرض فيما يلى أهم القطع الأثرية الموجودة داخل المتحف من ضمن الأثار الأسلامية وأثار عصر أسرة محمد على المستعارة لتوضع بالمتحف:

_ مجموعة من قيعان أوانى خزفية صناعة غيبي التوريزي رائد الخزفيين زمن المماليك

_ طبق من الخزف المرسوم بألوان متعددة تحت الطلاء الزجاجى يعود للعصر الثعمانى .

_ الحلية الشريفة تعود لعصر أسرة محمد على

_ ثلاث مزهريات خزفية

_ ميدالية من الفضة بمناسبة استرجاع السودان باسم الخديوى عباس حلمى الثانى مؤرخة بعام 1314 هجريا

_ نيشان النيل من الطبقة الخامسة عبارة عن قطعة واحدة يعلوها تاج وحلقة من الذهب عيار 18

_ ميدالية بالشريط للملكة المصرية من عهد الخديوى توفيق عام 1882 ميلاديا

_ نوط محمد على الفضى عيار 18

_ نيشان الفلاحة من الطبقة الثانية فضة عيار 90