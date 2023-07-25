كلية التكنولوجيا جامعة حلوان تحصد المركز الخامس بمسابقة الفورمولا بانجلترا

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان فريق الفورمولا الطلابية بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان والمشارك حاليا في فعاليات مسابقة السيارات الفورمولا الطلابية الكهربائية بانجلترا بعد حصوله علي المركز الخامس ضمن 36 فريق يمثلون جامعات العالم في سباق اللابتايم سميوليشن، الذي يتم فيه محاكاة و نمذجة التصميم الهندسي لسيارة فريق الكلية واختبار ادائها.

وقد سافر الفريق برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، وإشراف الدكتور أحمد الجيوشي فتوح نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والاستاذ بالكلية، ومتابعة الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات، وأشرف على الملف المقدم الطالب عبد الله اشرف من قسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية.

وكانت قد تمت الموافقة علي سفر ثلاثة من الطلاب المشتركين والمُمثلين لفريق مسابقة الفورمولا بكلية التكنولوجيا والتعليم لإنجلترا وهم أمل مدبولي و سيد جبر وعبد الرحمن عبد الفتاح بمرافقة الأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

وقد فازت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان في سباق السيارات بالمركز الخامس المشار اليه في مسابقة LTS ضمن فرق 36 جامعة عالمية وهو انجاز يحسب للفريق المشارك و يحسب بالاساس للطالب عبد الله اشرف من قسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية و الذي تحمل عبء انجاز هذا الملف LTS مع زملائه.

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية أن المشروع يأتي كأحد مكونات التعاون مع جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية ومدعوم من جانب المجلس البريطاني في القاهرة، وأشاد بدور الطلاب المشاركين والذين حصدوا في أول مشاركة له في مسابقة الفورمولا الطلابية الدولية في انجلترا المركز 21 ضمن 36 جامعة عالمية في سلفرستون في انجلترا في فرع التصميم الهندسي كونسبت كلاس ومتقدما علي 15 جامعة عالمية.

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي فتوح نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والاستاذ بالكلية، ان فريقنا هو الأول في تقديم فكرة السيارة الكهربائية الطلابية تكنولوجيا الجهد المنخفض 48 فولت و هو التصميم الآمن تماما من حيث الصدمات الكهربائية وهو ما اشاد به حكام المسابقة وبمجهود الفريق في انتاج تلك الأفكار الخلاقة في هذا المضمار العالمي.