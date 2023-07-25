شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2023.. إعلانها الأسبوع المقبل على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت كنترولات الثانوية العامة تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023، استعدادا لإعلانها الأسبوع المقبل، حيث يتم نشر النتيجة على موقع الخليج 365 برقم الجلوس، وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023، بدرجات الطالب فى المواد الدراسية المختلفة ومجموعه الكلى الحاصل عليه فى نتيجة الثانوية العامة 2023، إضافة إلى حالته ناجح دور أول ام لديه مواد ويبقى للإعادة للعام الدراسي المقبل أو يدخل امتحانات الدور الثاني.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

كما كشف وزير التربية والتعليم عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.