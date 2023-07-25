شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: عقد مؤتمر صحفى نهاية الشهر ضمن أعمال مؤتمر السكان التحضيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، عن عقد مؤتمر صحفى نهاية الشهر الجارى، ضمن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد الغفار - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية يتألف من جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية. وأضاف أن أبرز محاور البرنامج العلمي للمؤتمر تدور حول الصحة والسكان والتنمية: تكامل وتضافر الجهود، والتجارب الرائدة وأفضل الممارسات في الحوكمة الرشيدة، والسياسات المتكاملة القائمة على الأدلة من أجل مستقبل أفضل.

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