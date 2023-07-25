شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التحويل الإلكترونى بين مدارس الجيزة.. التسجيل ينتهى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق مديرية التربية والتعليم بالجيزة باب التحويل الإلكترونى بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024 يوم الإثنين المقبل الموافق 31 يوليو.

وأوضحت المديرية أن التسجيل الإلكتروني يتم من خلال ولي الأمر فقط، وأن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال الموقع الآتي: https://www.gizaedu.net/tran.html، وذلك لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات هامة للتسجيل، وذلك على النحو التالي:

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

- سوف يتم إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

- المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.