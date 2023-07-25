شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. جامعة الجلالة تستعد للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة، تفاصيل استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد من حيث التقديم وآليات التقدم لبرامج الجامعة ومجالات وبرامج الدراسة وأسعار الكليات والإعداد المتوقع قبولها خلال العام الجديد.

وقال الدكتور محمد الشناوى فى مؤتمر صحفى عقده بحضور نواب رئيس الجامعة ، إن إجمالى عدد الطلاب المقيدين فى الجامعة فى العام الدراسى الحالى 5 الآلاف طالب وذلك فى 37 برنامج ، ومتوقع الوصول بهذا العدد إلى 7000 طالب فى العام الدراسى الحديد 2023/ 2024، مؤكدا أن الجامعة لا تنشغل بالإعداد المقبولة قدر الانشغال بربط الطلاب بسوق العمل ومتطلباته وهو ما يظهر من خلال البرامج المتاحة بالجامعة وطريقة التدريس وتقديم الخريجين لسوق العمل.

وأشار الدكتور محمد الشناوى إلى أنه على مستوى العلاقات الدولية، كانت جامعة الجلالة مميزة فى توقيع شراكة مع جامعة اريزونا والتى تعتبر من أفضل 130 جامعة بالعالم وبالمرتبة الاولى فى الولايات المتحدة فى الابتكار وبدأنا نهدف للوصول ل 45 من البرامج المشتركة معها ، وهو ما يتيح للطلاب الحصول على شهادتين

الأولى من من الجلالة وهى جامعة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وفى نفس الوقت الحصول على شهادة من أريزونا بتكاليف اقل من 25% من السفر للدراسة فى أى جامعة بالخارج مشيرًا الى تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وايجاد كورسات مشتركة بين الجامعتين.

وذكر رئيس جامعة الجلالة إلى دخول جامعة الجلالة وداخل تحالف 15جامعة على مستوى العالم فضلا عن توقع اتفاقية مع جامعة هيروشيما اليابانية وذلك للجمع بين الشرق والغرب تنفيذا لرؤية مصر 2030 وإستراتيجية وزارة التعليم العالى.

وحول التوسعات الانشائية للجامعة ، أكد الدكتور محمد الشناوى أن جامعة الجلالة مجهزة ببنية تحتية قوية ومبانى ضخمة تستوعب حتى 25 ألف طالب ، لافتًا إلى دور الجامعة فى خدمة المجتمع وإطلاق قوافل طبية ارتباطا بالمجتمع المحيط

ولفت رئيس جامعة الجلالة إلى اهتمام الجامعة بالطلاب ذوى الهمم وتم تجهيز مكتب مخصوص للطلاب وتضم الجامعة حوالى 7 طلاب من ذوى القدرات الخاصة يتم توفير كافة الدعم اللوجيستى لهم لتسهيل الحصول على خدمات الجامعة ، لافتًا إلى التوسعات التى اجرتها الجامعة لتسكين الطلاب حيث ارتفعت سعة المدن الجامعية من 500 سرير الى 3200 سرير لاستقبال الطلاب فضلا عن تطوير اسطول النقا بالجامعة بتوقيع شراكات لنقل الطلاب يوميا وخطوط للمناطق المتفرقة فى ظل أن جامعة الجلالة تقرب من العاصمة الإدارية والقاهرة.

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو نائب رئيس جامعة الجلالة للتعليم والطلاب، إن جامعة الجلالة قامت بإتاحة التقديم للعام الدراسى الجديد أونلاين سواء للطلاب المصريين أو الوافدين وذلك فى إطار التيسير على الطلاب فى التقدم اذ يتمكن الطالب من رفع المستندات وتقديهما عبر موقع الجامعة وفى بعض الاحيان يتم عمل الانترفيو للوافدين أونلاين.

وأضاف الدكتور أحمد هنو ، أن الجامعة كانت من أولى الجامعات الأهلية التى اجرت انتخابات اتحادات طلابية وذلك من عام تشغيلها بالعام الأول وذلك اهتمام بدعم مواهب الطلاب وابتكاراتهم وتقديم كل سبل الدعم لهم فضلًا عن تنظيم رحلات لزيارة المشروعات القومية.

وأشار الى ان التقدم لجامعة الجلالة سيكون إلكترونيًا ومن خلال التقديم المباشر للجامعة مع تطبيق الغاء اختبار المعرفى تنفيذا لقرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بداية من العام الجامعى الجديد.