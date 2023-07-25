شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية على 3 مهن لشباب الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة فى بيان لها انها تلقت تقريراً من محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية أفاد فيه ، انه تم فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبى التدريب المهنى على مهنة التبريد والتكييف بمركز تدريب مهنى بمحرم بك ، وعنوانه : 100 شارع محسن خلف كلية العلوم، وعلى مهنة الخياطة والتفصيل بمركز تدريب الهانوفيل وعنوانه : خلف ابو راوية ، بالإضافة إلى مهنة إصلاح وصيانة الاجهزة الكهربائية بمركز تدريب الحضرة وعنوانه : شارع محطة السوق – الحضرة البحرية بجوار السجل المدنى ، ويتم التسجيل من خلال ملء الإستمارة على الرابط التالى:- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCIAFkzojGrC245agasn3X68oWcbeb9QLjidfENcYIeQU7AA/viewform?pli=1 .
وأضاف وكيل المديرية ، ان مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب تشمل : مكافآت لأوائل الخريجين ، وزى تدريبى خاص لكل متدرب ، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب، محدداً الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى : صورة من بطاقة الرقم القومى ، وشهادة قيد ( كعب عمل ) من مكتب التشغيل التابع للمديرية ، و 2 صورة شخصية ، على ان يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهنى أو من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه .
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