شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك فى المؤتمر التحضيرى الثانى لتطبيقات السياحة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة المؤتمر التحضيرى الثانى الذى تم فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية" ، والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.

شهد المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس المؤتمر، والسفيرة سها ناشد جندى وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفى للمؤتمر واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، ونواب عدد من المحافظين الذين تشتهر محافظتهم بوجود السياحة العلاجية، وعدد من المسئولين بوزارتى الصحة والسياحة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تطوير القطاع السياحى في مصر وازدهار مجالات واعدة عديدة فيه ومنها السياحة الصحية على نحو خاص يعد خيارًا استراتيجيًا للنهوض بالاقتصاد القومى، فى إطار البناء الشامل للجمهورية الجديدة، والتي من أهدافها الرئيسية تحسين كافة الخدمات بالدولة المصرية.

وأكد محافظ القاهرة أن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية هو تحقيق لأحد أهداف رؤية مصر 2030، وذلك لما تملكه مصر من المواقع الطبيعية المختلفة ذات الصلة بالسياحة الصحية، بالإضافة إلى وجود الكوادر الطبية المتخصصة، والإمكانيات الصحية المتنوعة التي تقدم بجودة منافسة على المستوى العالمى، لذلك نسعى جميعًا لإقامة منظومة متكاملة ناجحة بالإضافة إلى التسويق العالمى المستهدف لما نمتلكه بالفعل من عناصر متميزة في هذا الصدد.