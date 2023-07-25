تفعيل دور المجلس القومى للمرأة فى مجال الرياضة رسالة دكتوراه بجامعة بنها

القاهرة - سامية سيد - ناقشت بكلية التربية الرياضية جامعة بنها رسالة للدكتوراه بعنوان" تشريعات مقترحة لتفعيل دور المجلس القومى للمرأة، فى مجال الرياضة فى ضوء أهداف التنمية المستدامة" للباحثة إلهام محمد ياسين.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من كل من الدكتور نبيل ندا العميد الأسبق لكلية التربية جامعة حلوان مناقشا الدكتور حسين السمرى رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات مشرفا ومناقشا ، والدكتور أحمد محمد ياسين أستاذ الإدارة الرياضية المساعد بجامعة بنها، والدكتورة ولاء عبد الفتاح أستاذ مساعد الإدارة الرياضية مناقشا، والدكتور محمد يونس مدرس الإدارة الرياضية بجامعة بنها مشرفا مشاركا.

وتهدف الدراسة إلي تحليل واقع الرياضة بالمجلس القومي للمرأة وذلك، شمل مجتمع البحث المجلس القومي للمرأة ، واشتملت عينة الدراسة على المشروعات والبرامج والخطط الخاصة بأنشطة المجلس القومي للمرأة في الفترة من 2018 م حتى 2021م .

وناقشت الدراسة خطة المجلس القومي للمرأة ودور الرياضة عند وضع استراتيجية 2030أوصت الدراسة بإضافة مواد لقانون 30 لسنة 2018 بشان تنظيم عمل المجلس وتعديل في بعض المواد، وكذلك إضافة لجنة خاصة بالرياضة ضمن تشكيل لجان المجلس، والاهتمام بممارسة المرأه للرياضة مع الاهتمام بالمرأة الرياضية وتوفير فرص عمل لتمكينها اجتماعيا ورفع مستواها وقدرتها علي الاهتمام بشئونها. وضرورة أن يكون هناك تركيز قوي في جميع الأنشطة والخدمات المقدمة للمرأة في أنشطة وفعاليات وعمل المجلس في تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مع إغفال الرياضة.