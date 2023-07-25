الجيزة: تجهيز أراضٍ أسفل الطريق الدائرى نطاق المريوطية لإقامة ساحات انتظار

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة بدء تجهيز أراضٍ أسفل الطريق الدائري نطاق المريوطية لإقامة ساحات انتظار حضارية وبارتشينات لمحال نموذجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المحافظة أن أعمال التطوير الجارية تتم بقطاع المريوطية الهرم القادم من الطريق الدائري وأبو النمرس، مما يسهم في خدمة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

يُذكر أن محافظة الجيزة تواصل تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية والمناطق المحيطة بها، وذلك بـ5 قطاعات، الأول بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، تم الانتهاء من تغطيته بالكامل وإنشاء مجمع مواقف حضاري، والقطاع الثاني حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، تم تغطيته بالكامل وبدء إنشاء ساحات انتظار وموقف سرفيس عليه، والقطاع الثالث حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

تضمنت أعمال المشروع توسعة الطريق على جانبي الترعة وإقامة ممشى سياحي ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بالقطاعات المغطاة بكل قطاع منها وغرف للإدارة ومناطق استثمارية، إلى جانب النهوض الحضارى بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها.



تجهيز أراضٍ أسفل الدائرى نطاق المريوطية لإقامة ساحات انتظار ومحال