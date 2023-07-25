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الصحة: ارتفاع درجة الحرارة وراء نشر البعوض للأمراض بشكل سريع

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة يواصل البعوض نشر الأمراض بشكل أسرع من أى وقت مضى وتابعت: تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر على الصحة.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المبيدات الآمنة تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية وتابعت وزارة الصحة: يمكن استخدام المبيدات الحشرية الآمنه للتخلص من البعوض الذى تزداد كثافته في فصل الصيف والذى يعتبر أهم نواقل الأمراض . 

 

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن طرق الوقاية من لدغات البعوض والتى تمثلت فى النقاط التالية:-

 

1- استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ.

 

2- استعمال المبيدات الحشرية الآمنة.

 

 3- ارتداء الملابس طويلة الأكمام.

 

 4 - استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان: تزداد كثافة البعوض فى فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.

 


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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