شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات الشرطة 2023.. دعم المواقع الشرطية الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، في قطاعات "الأحوال المدنية والمرور والجوازات وتصاريح العمل والأدلة الجنائية".

وشهدت المواقع الشرطية الخدمية مؤخرًا تطورًا كبيرًا، فإذا قادتك قدميك لمقار الأحوال المدنية تشهد التطور الكبير الذي حل بها، حتى بات المواطن يحصل على أوراقه الثبوتية في دقائق معدودات، فلا طوابير ولا زحام، وإنما نظام وسرعة في الأداء، حتى أصبح المواطن يحصل على أوراقه عبر الانترنت، ويستطيع التعامل مع مقار الأحوال المدنية حتى التاسعة مساءً، وخلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة.

ثورة التطوير نالت "الجوازات" التي تقدم تسهيلات متواصلة لكبار السن والمرضى، و"المرور" التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، و"تصاريح العمل" التي باتت تستخرج الوثائق الكترونيا من خلال مقرها الجديد بمجمع القاهرة الجديدة، وغيرها من المواقع الشرطية الخدمية المختلفة.

وجرى العرف أن يجرى كل عام حركة تنقلات سنوية لرجال الشرطة في شهر يوليو، تهدف لضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المتنوعة، وترقية وندب عدد من القيادات الأمنية.

ويتخرج ضباط الشرطة من كلية الشرطة بعد دراسة 4 سنوات يحصل المتخرج على مؤهل ليسانس الحقوق مع دبلوم العلوم الشرطية، ولذلك هناك من ضباط الشرطة المصرية من يعملون كمحامين بعد تقاعدهم، ويقبل ضباط الشرطة بمجاميع قبول كليات الحقوق في نفس السنة وذلك لان الطالب يحصل على ليسانس حقوق، ولكن هناك شرط اجتياز بعض الاختبارات ومنها الاختبارات الصحية والرياضية، والأهم من ذلك اختبارات كشف الهيئة، وتكون سمعة العائلة حسنة وسمعة الطالب حسنة.