شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان ليبيا يصوت بالأغلبية على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت مجلس النواب الليبى، الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس الحكومة، بحسب ما أعلنه رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

وأكد رئيس البرلمان الليبى أن الثقة تعطى للحكومة الليبية الجديدة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها مع مراعاة حصول رئيسها على تزكيات من أعضاء النواب والدولة، مشيرا إلى أن مجلس النواب صاحب الاختصاص فى منح الثقة للحكومة دون غيره على أساس برنامجها الانتخابى.

أعلن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً من تاريخ اعتماد خارطة الطريق التى وضعها مجلسى النواب والأعلى للدولة، مؤكدا أنه يشترط فى المترشح لرئاسة الحكومة الحصول على تزكية من 15 برلمانيا و10 أعضاء بمجلس الدولة، جاء ذلك فى جلسة البرلمان الليبى المنعقدة الآن فى مدينة بنغازى.

وانطلقت جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خارطة الطريق التي طرحها المجلس ومنها تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن الجلسة برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

كان رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح قد أكد دعم المجلس الكامل للوصول إلى تحقيق إرادة الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال العمل على اعتماد خارطة طريق للمرحلة المُقبلة ومن خلال العمل على ما توصلت إليه لجنة 6+6 وتحقيق توافق حول القوانين الانتخابية، والتأكيد على وجود حكومة موحدة فى البلاد مهمتها الرئيسية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.