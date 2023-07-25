شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات الشرطة 2023.. دعم المواقع الأمنية لمواجهة الجرائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجميع حركة تنقلات الشرطة السنوية التي تجرى كل عام قبل نهاية شهر يوليو، حيث تعتمد الحركة على دعم العديد من المواقع الشرطية بكوادر أمنية وكفاءات جديدة، في إطار الحرص على مكافحة الجريمة بشتى صورها.

وجرى العرف أن يجرى كل عام حركة تنقلات سنوية لرجال الشرطة في شهر يوليو، تهدف لضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المتنوعة، وترقية وندب عدد من القيادات الأمنية.

ويتخرج ضباط الشرطة من كلية الشرطة بعد دراسة 4 سنوات يحصل المتخرج على مؤهل ليسانس الحقوق مع دبلوم العلوم الشرطية، ولذلك هناك من ضباط الشرطة المصرية من يعملون كمحامين بعد تقاعدهم، ويقبل ضباط الشرطة بمجاميع قبول كليات الحقوق في نفس السنة وذلك لان الطالب يحصل على ليسانس حقوق، ولكن هناك شرط اجتياز بعض الاختبارات ومنها الاختبارات الصحية والرياضية، والأهم من ذلك اختبارات كشف الهيئة، وتكون سمعة العائلة حسنة وسمعة الطالب حسنة.