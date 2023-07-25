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الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

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الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب محمد الجالى

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:28 م

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

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