شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى الثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:28 م عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة. انسخ الرابط Short URL Copy Trending Plus الخليج 365 Trending الأكثر قراءة

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