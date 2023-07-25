شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تبحث مع الاتحاد الأوروبى إجراءات المشاركة بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط والمدير التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، والدكتور أيمن عياد مدير قطاع المياه والمرافق بالاتحاد الأوروبي في مصر وممثلي الاتحاد الأوروبى، وسكرتارية أسبوع القاهرة السادس للمياه، وذلك لمناقشة إجراءات مشاركة الاتحاد الأوروبي فى فعاليات الأسبوع.

وتواصل حالياً السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة السادسة من الإسبوع ، والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر الى 2 نوفمبر 2023 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت وزارة الرى أنه تم تلقى طلبات من 12 منظمة إقليمية ودولية لتنظيم جلسات و ورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، حيث يجرى حاليا دمج هذه الفعاليات فى أجندة الإسبوع.

وأضافت أنه يتم وضع اللمسات النهائية بالشراكة مع أحد الشركات المتخصصة على المنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه والتي ستشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع ، ولتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.

وفيما يخص المؤتمر العلمي للإسبوع أوضحت الوزارة أن اللجنة العلمية للأسبوع قد انتهت من تقييم ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لإختيار الأفضل منها ، حيث تم قبول 109 ملخصات ، وجاري حالياً تقييم الملخصات المطولة لاختيار الافضل منها ، مضيفاً أن المؤتمر العلمي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية خلال 5 جلسات فنية متخصصة في محاور "المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة".