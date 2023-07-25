شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قرينة ولى العهد اليابانى الأميرة "كيكو" بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة البلاط الإمبراطوري أن الاختبارات أثبتت إصابة قرينة ولي العهد الياباني "كيكو" بفيروس كورونا، إذ ستبقى في مقر إقامتها حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت الوكالة - وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو) اليوم الثلاثاء، أن الأميرة "كيكو" أصيبت بحمى الليلة الماضية، وتأكدت إصابتها بفيروس كورونا، بينما جاءت نتائج اختبار زوجها ولي العهد الأمير فوميهيتو، وطفليهما الأميرة كاكو والأمير هيساهيتو سلبية.

ونوهت بأن ولي العهد سيلغي حضورها في الاحتفالات حتى يوم الأحد.