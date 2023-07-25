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إصابة قرينة ولى العهد اليابانى الأميرة "كيكو" بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة البلاط الإمبراطوري أن الاختبارات أثبتت إصابة قرينة ولي العهد الياباني "كيكو" بفيروس كورونا، إذ ستبقى في مقر إقامتها حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت الوكالة - وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو) اليوم الثلاثاء، أن الأميرة "كيكو" أصيبت بحمى الليلة الماضية، وتأكدت إصابتها بفيروس كورونا، بينما جاءت نتائج اختبار زوجها ولي العهد الأمير فوميهيتو، وطفليهما الأميرة كاكو والأمير هيساهيتو سلبية.

ونوهت بأن ولي العهد سيلغي حضورها في الاحتفالات حتى يوم الأحد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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