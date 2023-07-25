شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى بالقاهرة 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 30 درجة .. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار



الرئاسة: العاصمة الإدارية لم ولن تحمل ميزانية الدولة أى عبء.. وتحقق عوائد كبيرة الرئاسة: العاصمة الإدارية لم ولن تحمل ميزانية الدولة أى عبء.. وتحقق عوائد كبيرة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأنه تم خلال الاجتماع عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتجهيزات اللازمة التي تمت في هذا الصدد، حيث انتقلت بالفعل أكثر من 100 جهة حكومية، منها 30 وزارة والعديد من الجهات التابعة، لممارسة أعمالها من العاصمة، بأعداد تصل إلى 40 ألفاً من الموظفين والعاملين. وفي هذا السياق، تم كذلك استعراض تطورات الأعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور، وأحياء سكنية ومناطق تجارية واقتصادية.



الرئاسة: أكثر من 100 جهة حكومية و40 ألف موظف وعامل انتقلوا للعاصمة الإدارية الرئاسة: أكثر من 100 جهة حكومية و40 ألف موظف وعامل انتقلوا للعاصمة الإدارية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أنه تم خلال الاجتماع عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتجهيزات اللازمة التي تمت في هذا الصدد، حيث انتقلت بالفعل أكثر من 100 جهة حكومية، منها 30 وزارة والعديد من الجهات التابعة، لممارسة أعمالها من العاصمة، بأعداد تصل إلى 40 ألفاً من الموظفين والعاملين. وفي هذا السياق، تم كذلك استعراض تطورات الأعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور، وأحياء سكنية ومناطق تجارية واقتصادية.



الكهرباء: تخفيف الأحمال ساعة واحدة وعلى المواطن الاتصال بـ121 حال التجاوز الكهرباء: تخفيف الأحمال ساعة واحدة وعلى المواطن الاتصال بـ121 حال التجاوز

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن مدة تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لا تتعدى ساعة واحدة وفقا لتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر لجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من خلال تطبيق برنامج تنفيذ تخفيف الأحمال وفقا لجدول زمنى.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”، أن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الأحمال ساعة بحد أقصي ويجب على أى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعة غير ناتجة عن تخفيف الأحمال و إنما أعطال فنية طارئة.

مواجهات سهلة للأندية المصرية فى دور 32 بدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. الأهلى ينتظر بطل زنجبار أوسان جورج الإثيوبى..بيراميدز بانتظار الجيش الرواندي وجاديكا الصومالي.. الزمالك ينتظر بطل جيبوتي أو الصومال أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024، عن مواجهات سهلة للأندية المصرية الأربعة الأهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر ، التى ستبدأ جميعها المنافسات من دور الـ 32 حيث سيلعب الأهلى حامل اللقب في دورى الابطال، كما سيشارك بيراميدز للمرة الأولى في التشامبيزليج الأفريقي، بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية . وينتظر الأهلي حامل اللقب والذى سيبدأ مشواره من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا الفائز من فريق كم كم بطل زنجبار وسان جورج بطل إثيوبيا.

كما يواجه بيراميدز الفائز من الجيش الرواندي وجاديكا الصومالي حيث سيبدأ الفريق المصري مشواره من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا . بينما أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024، عن مواجهة الزمالك مع الفائز من مباراة ارتا سولار الجيبوتي أمام هورسيد الصومالي. ما أسفرت القرعة ، عن وقوع فيوتشر فى مواجهة الفائز من مباراة سيجندا التنزاني ضد جي كيي بطل زنزبار. "إحياء ليبيا" يعلن ترشيح عارف النايض لرئاسة الحكومة الجديدة المصغرة "إحياء ليبيا" يعلن ترشيح عارف النايض لرئاسة الحكومة الجديدة المصغرة

أكد تكتل إحياء ليبيا، الثلاثاء، الدفع بالمرشح عارف النايض لمنصب رئيس وزراء الحكومة المصغرة التي سيشكلها مجلس النواب الليبي بالتشاور مع مجلس الدولة، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب الترشح حسب الإجراءات التي سيعلنها مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأشار تكتل إحياء ليبيا في بيان صحفي إلى إصراره على إقامة الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة المتزامنة والعاجلة، احتراما للإرادة الشّعبيّة التي عبّر عنها 2.8 من النّاخبين والنّاخبات اللّيبيّين واللّيبيّات، في الانتخابات المعطّلة.



الحكومة تنفى فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقى المكالمة التليفونية الحكومة تنفى فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقى المكالمة التليفونية

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية.

وشدد على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً، مُشيرةً إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.



البحوث الفلكية: هزة أرضية على بعد 730 كيلومترا شمال رفح بقوة 5.6 ريختر البحوث الفلكية: هزة أرضية على بعد 730 كيلومترا شمال رفح بقوة 5.6 ريختر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد يوم الثلاثاء الموافق 25/07/2023 هزة أرضية علي بعد 730 كيلومتر شمال رفح وكانت بياناتها كالتالي:-

تاريخ الحدوث: 25/07/2023

وقت الحدوث : 51:44: 08صباحاًبالتوقيت المحلي

القوة : 5.6 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 37.67 شمالا

خط الطول : 36.04شرقا

العمق: 17.5 كم

و لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات.



موجة شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة.. حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد موجة شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة.. حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 25 يوليو حتى الأحد المقبل 30 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:-

الثلاثاء 25 يوليو:-

شبورة مائية فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 متر.

الأربعاء 26 يوليو والخميس 27 يوليو:-

شبورة مائية فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



البنك الأهلى يطرح شهادة دولارية 3سنوات بسعر عائد سنوى 7%؜ ويصرف بذات العملة البنك الأهلى يطرح شهادة دولارية 3سنوات بسعر عائد سنوى 7%؜ ويصرف بذات العملة

أعلن البنك الأهلي المصري عن اصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، اضافة الى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارا من الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

هذا وسبق لكل من البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة تقديم منتج معاش بكره بالجنيه محققا نجاحا في تلبية احتياجات العديد من العملاء، وتقوم شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري بالانتهاء من المتطلبات التكنولوجية لاستحداث منتج جديد للمصريين بالخارج، والذي سيتم الاعلان عن كافة تفاصيله في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل بناءا على الموافقة الصادرة من الهيئة للشركة في مارس 2023 ، وذلك عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التشغيلية اللازمة في هذا الشأن.



انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية فى بنغازى لبحث تشكيل قوة ليبية مشتركة انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية فى بنغازى لبحث تشكيل قوة ليبية مشتركة

انطلق في مدينة بنغازي شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية بحضور أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

أكد مصدر ليبي لـ"الخليج 365" أن الاجتماع سيبحث تشكيل قوة عسكرية مشتركة في جنوب البلاد والعمل على بحث آلية توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، بالإضافة للاتفاق على آلية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية تنفيذا للقرارات الأممية 2570 و2571.

وأشار المصدر العسكري الليبي إلى أن احتضان مدينة بنغازي لاجتماع مجموعة العمل الأمنية يؤكد وجود رغبة لدى العسكريين الليبيين لتوحيد صفوف المؤسسة والمضي قدما في تعزيز إجراءات الثقة، مؤكدا أن المسار العسكري يمثل قاطرة الحل السياسي للأزمة الراهنة في ليبيا.



حقيقة عرض الأهلي بيع حسين الشحات بسبب أزمة الشيبي حقيقة عرض الأهلي بيع حسين الشحات بسبب أزمة الشيبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً عن عرض النادي الأهلي للاعبه حسين الشحات للبيع خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب أزمة الشحات مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: السوشيال ميديا وبعض القنوات أعلنت أن الأهلي قرر عرض حسين الشحات للبيع رغم إنه لسه مجدد له من كام يوم بسبب أزمة الشيبي، هذا كلام غير صحيح تماماً، وأدعو مجالس الإدارات أن تفعل ما تراه مناسباً دون أن تنساق وراء السوشيال ميديا.

قررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوى نادى بيراميدز ضد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، إلى لجنة التظلمات، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، للبت فيه.