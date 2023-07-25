شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: صرف معاشات الأعضاء دفعة يوليو بعد غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم شاهين، وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، إن النقابة قررت صرف معاشات الأعضاء دفعة يوليو، بعد غدا الخميس الموافق 27 يوليو 2023، بإجمالى مبلغ 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم دفع معاشات الورثة فور توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية الدفعة المستحقة، والمقدرة بـ40 مليون جنيه.

وأوضح شاهين، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن النقابة تبذل كل ما يمكن لتوفير دفعة المعاشات كل 3 أشهر للأعضاء والورثة، بالتزامن مع الزيادات المستمرة فى الأعداد بشكل كبير، وفور نجاح المجلس فى إكمال الدفعة يتم تحديد موعد الصرف.

وقال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن إقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة دفعة المعاشات كانت تقدر بـ86 مليون جنيه عام 2014، أى أنها اقتربت من الضعف.