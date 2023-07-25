شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: تطبيق زيادة رسوم القيد على الدفعة الجديدة بداية من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد رفعت، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة تبدأ فى تطبيق قرار الجمعية العمومية الأخيرة بخصوص زيادة رسوم القيد بالنقابة، بداية من الدفعة الجديدة المقبلة والمقرر بداية قيدهم الشهر المقبل، أى بدءا من أغسطس 2023.

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، فى يوم الأربعاء 12 أبريل 2023، المقترح الذى أعده مجلس النقابة بشأن رسوم القيد للدفعات الجديدة، والذى تضمن:

1- يتم احتساب رسوم 500 جنيه لخريجى الجامعات الحكومية.

2- يتم احتساب 1500 جنيه لخريجى الجامعات الخاصة والأهلية.

3- يتم احتساب رسوم قيد خريجين الجامعات الأجنبية بالمثل مع أجنبى الجنسية بقيمة 2050 دولارا.

4- يتم احتساب رسوم 100 جنيه مصاريف إدارية لصالح النقابات الفرعية، إذا تقدم الطبيب بورقه إليها، ولا يلزم الطبيب بأى مصاريف إجبارية أخرى من النقابة الفرعية.