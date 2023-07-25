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قوى الحرية والتغيير: استضافة مصر لمؤتمرنا يعكس عمق العلاقات المصرية السودانية

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القاهرة - سامية سيد - عقدت قوى الحرية والتغيير مؤتمرا صحفيا في العاصمة المصرية القاهرة نقلته قناة القاهرة الإخبارية، حيث قالت قوى الحرية والتغيير: "إن استضافة مصر لمؤتمرنا يعكس عمق العلاقات المصرية السودانية".

وأضافت قوى الحرية والتغيير أن كل يوم يمر على الحرب يضر بالسودان ووحدته، وتابعت قوى الحرية والتغيير: "الهدف الأساسي لمؤتمرنا بالقاهرة هو إيقاف الحرب في السودان وإحلال السلام وإنقاذ مواطنينا".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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