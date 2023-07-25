شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مكتب التنسيق الإلكترونى سيعمل بنفس طريقة وقواعد العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مكتب التنسيق الإلكتروني سيعمل بذات الطريقة والقواعد التي عمل بها العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي أن التنسيق لكليات ومعاهد التمريض ستتم وفقًا للتوزيع الجغرافي، ولن تكون وفقًا للتوزيع الإقليمي، لإتاحة الفرصة للطلاب بالتقدم في أي محافظة.

وتابع: تم عمل حملة لتوعية الطلاب من خلال كافة المنصات الرقمية للوزارة، ويستهدف تجنب الأخطاء الشائعة التي يقع بها الطلاب في التنسيق، وترتيب الرغبات، وتم رصد الأخطاء الشائعة على مدار الأعوام السابقة وتصحيحها، ونفس الأمر تم في اختبار القدرات من تقديم نصائح للطلاب.