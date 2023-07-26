شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل 6 محال مخالفة بشرق مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، 6 محلات أقيمت بدون ترخيص فى الردود والمساحات الحرة فى محيط مول السراج مول بمدينة نصر وتعوق حركة المشاة.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه وردت شكاوى عديدة من رواد المول وأصحاب المحلات وتم التنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق وحى شرق مدينة نصر لإزالة المخالفات يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وفى السياق رفع حى شرق مدينة نصر إشغالات كشك بميدان الواحة شارع مهدي عرفة مع شارع الخمسين، وتم رفع كشك من أمام العقار رقم 35 من عمارات شرارة من شارع النادي الأهلي، وتم تحرير محاضر إشغالات ومحاضر إتلاف رصف للمخالف وجاري المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد.

كما تم رفع الإشغالات من أمام سوق رقم 7 من شارع أحمد حسني المنطقة الأولى، وتم التنبيه على المحلات الالتزام بعدم رجوعها مرة أخري، بعد تحرير محاضر للمخالفين والمتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بالشارع.