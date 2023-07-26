شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية التربية الخاصة بحضور الفنان محمد صبحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ◄ محمد صبحي يخصص دعوات مجانية بمسرحيته للعشر الأوائل على الكلية.. وخصم 50% لباقى الطلبة ​◄ الفنان الكبير يشيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ودورها فى المجتمع.. ويوجه الشكر لمؤسستها قاهرة المستحيل سعاد كفافى ​◄ د. شريف رفعت نائب رئيس الجامعة يهنىء الخريجين وأولياء الأمور.. ويخاطب الطلاب: أنتم فى مهمة قومية لخدمة وطنكم ​◄ د. شريف شاهين عميد الكلية: نعمل على إعداد كوادر مؤهلة ومتخصصة في تعليم وتأهيل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة على أعلى مستوى

فى حفل كبير وأجواء مبهجة، احتفلت كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخرج طلاب العام الدراسي 2022/2023، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف شاهين عميد كلية التربية الخاصة، والفنان الكبير محمد صبحى.

وفى هذا الإطار قال الدكتور شريف رفعت، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن أسرة الجامعة تفتخر بأبنائها الطلاب وتحرص على دعمهم بشكل كبير، موضحاً أن حفلات التخرج تعد تتويجاً لكل الطلاب عن جهودهم خلال فترة دراستهم، وحرص رفعت على تهنئة الطلاب وأولياء الأمور قائلا:"ألف مبرووك لأولياء الأمور على هذا العمل العظيم الذي قدمتموه لابنائكم خلال فترة دراستهم ليتم تتويجهم بهذا الحفل لينطلقوا نحو المستقبل لخدمة وطنهم" موضحاً ان خريجي كلية التربية الخاصة في مهمة قومية نظرا لاهتمام القيادية السياسية بهذا الشأن".

ورحب د. رفعت بضيوف الحفل، وأولياء الأمور، والنجم محمد صبحي الذي حرص على حضور الحفل من أجل مشاركة الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم والانطلاق لسوق العمل متسلحين بأحدث الأساليب العملية الحديثة والبرامج الحديثة في مجال التربية الخاصة والتعامل مع ذوي الهمم من اصحاب القدرات الخاصة".

وقدم الدكتور شريف شاهين، عميد كلية التربية الخاصة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأ الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من خلال دعم رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي، حيث تم تدريب الطلاب على برامج تواكب العصر الحديث في علوم التربية الخاصة ومعامل تعتمد بشكل اساسي على الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، تمكن الخريجين من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد داخل سوق العمل، مشيراً إلى أنه انطلاقا من أهمية ذوي الاحتياجات ودورهم في المجتمعات المتقدمة اهتمت الدولة بهذه الفئة المتميزة في كافة خططها التنموية، وكان لزاماً على المؤسسات التربوية في مصر العمل على تقديم الخريجين المؤهلين لتيسير التواصل والتعامل معهم كحق أصيل لهم ودمجهم في المجتمع بما يضمن توظيف قدراتهم الخاصة وطاقاتهم الإبداعية الخلاقة.

وأوضح عميد الكلية، أنهم يهدفون إلى إكساب الطلاب المهارات والخبرات المعرفية اللازمة ليكونوا معلمين مؤهلين ومتخصصين في تعليم وتأهيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإكساب الطلاب المهارات والخبرات المعرفية اللازمة ليكونوا معلمين مؤهلين ومتخصصين في تعليم وتأهيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع المستويات المهنية في مجال التربية الخاصة من خلال ورش العمل والندوات، مع تقديم الاستشارات التعليمية والعلمية لمنظمات المؤسسة العلمية التي تهتم بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع البحث والدراسات العلمية في التربية الخاصة لتحسين تقنيات التعليم لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعداد البرامج والخطط التربوية للأفراد والجماعات من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يساهم في عملية التعليم، والعمل مع المنظمات الوطنية والدولية في مجال التربية الخاصة بالإضافة إلى الخبراء العلميين في مصر.

وعلى هامش الحفل كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الفنان الكبير محمد صبحى، الذى حرص على تهنئة الطلاب وبث روح الحماسة بداخلهم، وقام بتخصيص 10 دعوات بمسرحيته المعروضة على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل، للعشر الأوائل بالكلية، وقام بتخفيض التذاكر إلى النصف لباقى طلبة الكلية.

وأكد محمد صبحي أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أبرز الجامعات فى مصر، مشيداً بدورها الكبير فى خدمة المجتمع من الناحية العلمية ودورها الاكاديمى، ومن الناحية الصحية عبر مستشفى سعاد كفافي الجامعى، موجها الشكر والتقدير للدكتورة الراحلة سعاد كفافي والملقبة بقاهرة المستحيل، ودورها البارز في الاهتمام بتعليم وصحة المواطن، كما أشاد بدور مستشفى سعاد كفافي الجامعى فى تقديم الخدمات الطبية لأعضاء نقابة المهن التمثيلية ودورها الفعال في هذا الشأن.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، حيث احتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها مؤخرا، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.