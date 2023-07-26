شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى باستثمارات 99.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، استهداف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 المقدمة من الحكومة، زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى فى قطاع البترول والثروة المعدنية وتحقيق استثمارات قدرها 99.6 مليار جنيه، ويخص القطاع الخاص من هذه الاستثمارات نحو 84% من الاستثمارات الكلية للقطاع.

جاء ذلك بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارعن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.

يأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي