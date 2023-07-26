شكرا لقرائتكم خبر عن سبب الموجة شديدة الحرارة.. ما هى ظاهرة القبة الحرارية وتأثيرها؟ والان مع تفاصيل الخبر
وخلال هذه الموجة ظهر مصطلح يسمى القبة الحرارية، ولكن ما هى القبة الحرارية وما هو تأثيرها؟ هذا ما نستعرضه فى السطور التالية كما يلى:
- ظاهرة القبة الحرارية هي امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
- تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح.
تحتجز القبة الحرارية الهواء الساخن ذا الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبة "الصوبة الزجاجية".
تاثيرات القبة الحرارية على حالة الطقس:
- تعمل القبة الحرارية على:
ارتفاع درجات الحرارة.
ارتفاع نسب الرطوبة.
زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30.
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و13 ساعة 52 دقيقة.
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