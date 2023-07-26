شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم المدافن الجاهزة بطريق الفيوم للحاجزين.. المستندات المطلوبة ومكان التسليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة لليوم الثاني على التوالي تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "11"، حيث سيتم اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو تسليم الجبانة 11 فردي بلوكات 11،9،7، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمدخل رقم (5) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد.

وأوضحت المحافظة مواعيد التسليم على النحو التالي:

-يوم الأحد الموافق 2023/7/16 سيتم تسليم الجبانة رقم 11 فردي بلوكات 5،3،1 والتربي المسئول محمد محمود السيد.

-يوم الإثنين الموافق 2023/7/17 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 6،4،2 والتربي المسئول أحمد صابر أحمد جاد.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/7/19 سيتم تسليم الجبانة 11 فردي بلوكات 11،9،7 والتربي المسئول محمد محمود السيد.

-يوم الأحد الموافق 2023/7/23 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 12،10،8 والتربي المسئول أحمد صابر أحمد.

-يوم الإثنين الموافق 2023/7/24 سيتم تسليم الجبانة 11 فردي بلوكات 17،15،13 والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل.

-يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/25 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 18،16،14 والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/7/26 سيتم تسليم الجبانة 11 فردي بلوكات 23،21،19 والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل.

-يوم الأحد الموافق 2023/7/30 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 24،22،20 والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر.

ونوهت محافظة الجيزة على جميع المتقدمين الحضور شخصياً والالتزام بالمواعيد المعلنة للتيسير على القائمين عملية التسليم مع إحضار المستندات الآتية: (صورة بطاقة رقم قومي سارية - أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك - ملف بلاستيك بكبسولة - قفل لغلق المدفن).