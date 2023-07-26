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%82 من القراء يطتالبون بالتوسع المجمعات الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار.

 

وايد 82% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار، بينما عارض 18% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار.

 

 


 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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