شكرا لقرائتكم خبر عن استخدم المكواه بهذه الطريقة وقلل استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 قرائه من خلال مبادرة "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء"، بعض النصائح التي تساهم فى ترشيد استهلاك مكواه الملابس للكهرباء خاصة في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، و يفضل الاعتماد على مكواه الملابس التى تعمل بالبخار، وفيما يلي بعض النصائح التى تساعد فى الاستخدام الأمثل للمكوه لتقليل استهلاك الكهرباء وهى كالاتي:-

1- احرص على تجميع الملابس وكيها مره واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء.

2-ابدا بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عاليه ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والاقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواه البخارية يساعد علي كي الملابس اسرع و استهلاك كهرباء أقل.

وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كشف أن مدة الانقطاع و عدد مرات الفصل ستشهد تراجع كبير خلال الأيام المقبلة مع بدء تنفيذ برنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر لتخفيف الاحمال وفقا لجدول زمنى ، كاشفا أن هناك تحسن نسبي في إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء.

قال المصدر محطات انتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 مليون متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 الف ميجا وات ، لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.