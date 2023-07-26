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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن ختام برنامج تدريب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، ختام البرنامج التدريبي للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة، داخل الوحدة المتنقلة بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب التي بلغت 150 ساعة تدريبية ،تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، لتأهيل الفتيات للحصول على فرصة عمل او بدء مشروعهم الخاص فى هذا المجال ، لتحسين مستويات معيشتهم والمشاركة فى عمليات التنمية داخل المجتمع المصري.
وحضر ختام التدريب أيمن الجزار مدير إدارة بحوث العمالة، وأحمد حسن مدير المنطقة الجنوبية، وأضاف مدير المديرية تنظيم الإختبار النهائى لـ 9 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات ،بنفس وحدة التدريب ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الذى يتم تنفيذه على مدار 60 ساعة تدريبية، يتلقى فيها الشباب كافة المعلومات والتدريبات العملية المطلوبة واللازمة للعمل فى تلك المهنة ، والتي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة، كما أن الاختبار شمل جزء نظري وآخر عملى، منوهاً إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة بالمنشآت الصناعية بالمحافظة، وذلك انطلاقا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.
البرنامج التدريبي للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة
الاختبار النهائى للدورة التدريبية الثانية على مهنة كهرباء التوصيلات
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