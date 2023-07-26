شكرا لقرائتكم خبر عن %82 من القراء يطالبون بالتوسع فى المجمعات الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار. وايد 82% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار، بينما عارض 18% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار.



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