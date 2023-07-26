شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها على القاهرة اليوم الأربعاء العظمى على القاهرة 39 درجة والمحسوسة 42 درجة، وعلى جنوب الصعيد العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة .

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع قى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 30 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.