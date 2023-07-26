شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل استلام ملفات الطلاب الجدد المتقدمين للصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المدارس الثانوى استلام ملفات الطلاب الجدد المتقدمين للصف الأول الثانوى العام، بعد الانتهاء من أعمال التنسيق والتقديم الإلكترونى.

حددت المدارس الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الاول الثانوي العام وتتضمنت التالى:

- شهادة ميلاد إضافة إلى 3 صور من الشهادة.

- شهادة الإعدادية أو بيان نجاح وصور من البيان أو من الشهادة.

- ٣ صور من بطاقة والد الطالب أو ولي أمره .

- 3 صور شخصية حديثة للطالب و ملف التقديم.

- استمارة التقديم الإلكترونية.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا خلال الفترة الماضية إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظات، موضحة أنه في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، واستكمالاً لما تم خلال الأعوام الدراسية الماضية بشأن ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للتقدم لمدارس المرحلة الثانوية "عام وفني - بنظام الثلاث والخمس سنوات" ، واستعداداً لبدء إجراءات تنسيق الطلاب التقدمين للصف الأول الثانوي إلكترونيا للعام الدراسي الجديد (2024/2023)، يتم إجراء التنسيق من خلال منصة التنسيق الثانوي Tanehsee.ents.gov.eg.